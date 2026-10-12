Panipat News: चरस समेत एक युवक गिरफ्तार

इस दौरान छह पर्यवेक्षण अधिकारियों, 24 विशेष टीमों और 240 पुलिस जवान नारकोटिक्स डॉग स्क्वॉड टीम के साथ मैदान में उतरे। टीम ने विभिन्न संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ छापामारी की।यह विशेष अभियान सनौली, बापौली, चांदनी बाग, पुराना औद्योगिक, किला, इसराना, समालखा और मतलौडा थाना क्षेत्रों में चलाया गया। पुलिस ने नशा तस्करी के मामलों में संदिग्ध व्यक्तियों के घरों की जांच की। पुलिस ने बेड और अलमारी के साथ रसोई व बाथरूम की भी जांच की। छापामारी के दौरान थाना चांदनी बाग क्षेत्र के गंगापुरी रोड पर पुलिस ने एक व्यक्ति को नशीले पदार्थ के साथ पकड़ लिया। आरोपी गंगापुरी रोड निवासी सूरज है। उससे तलाशी के दौरान 34 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने उसके खिलाफ थाना चांदनी बाग में एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण ने बताया कि जिले में नशा तस्करों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। संवाद