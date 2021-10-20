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5 दिसंबर से कुरुक्षेत्र में शुरू होगा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, गृह प्रवेश और नए प्रतिष्ठानों के लिए भी बनेंगे शुभ मुहूर्तमाई सिटी रिपोर्टरपानीपत। दिसंबर का पहला सप्ताह धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों के लिहाज से खास रहने वाला है। इस दौरान कालाष्टमी, संकष्टी चतुर्थी और उत्पन्ना एकादशी जैसे प्रमुख व्रत-पर्व मनाए जाएंगे। वहीं, 5 दिसंबर से कुरुक्षेत्र में शुरू होने वाले अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का असर पानीपत में भी दिखाई देगा। शहर के प्रमुख मंदिरों, आश्रमों और धार्मिक संस्थाओं में भजन-कीर्तन, पूजन और श्रीमद्भगवद्गीता के सामूहिक पाठ की तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही दिसंबर के पहले सप्ताह में गृह प्रवेश, भूमि पूजन और नए प्रतिष्ठानों की शुरुआत जैसे मांगलिक कार्यों के लिए भी शुभ मुहूर्त रहेंगे।कालाष्टमी से उत्पन्ना एकादशी तक रहेगी व्रत-पूजन की धूमज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शास्त्री ने बताया कि मार्गशीर्ष मास भगवान श्रीकृष्ण को प्रिय है। इस माह में व्रत और पूजा-अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। कालाष्टमी पर भगवान शिव के रौद्र स्वरूप बाबा काल भैरव की पूजा-अर्चना की जाएगी। श्रद्धालु सुख-शांति और कष्टों से मुक्ति की कामना के साथ पूजा और रात्रि जागरण करेंगे। इसके बाद संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की आराधना होगी, जबकि सप्ताह के अंत में भगवान विष्णु को समर्पित उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा।पंडित प्रवीण शास्त्री के अनुसार, श्रद्धालु इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु और शिव की आराधना कर सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार अन्न और गर्म वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। इन अवसरों पर देवी मंदिर, श्री सनातन धर्म मंदिर, गीता मंदिर और सेक्टरों के अन्य मंदिरों में विशेष श्रृंगार, दीपदान और भजन-कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।गीता महोत्सव के साथ धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारी5 दिसंबर से कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ होगा। इसके तहत पानीपत की विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की ओर से भी गीता संदेश यात्रा, श्लोकोच्चारण और संकीर्तन के आयोजन किए जाएंगे। कर्मकांड विशेषज्ञ आचार्य लालमणि पांडेय ने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहने से कई मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दौरान घरों और मंदिरों में श्रीमद्भगवद्गीता के अध्यायों का पाठ करने से मानसिक शांति और सकारात्मक वातावरण मिलता है। उन्होंने बताया कि नए प्रतिष्ठानों की शुरुआत, भूमि पूजन, वाहन खरीदारी और गृह प्रवेश जैसे कार्यों के लिए भी इस सप्ताह कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध रहेंगे।