Panipat News: लूट का नाटक रचा, कंपनी के दो कर्मियों पर प्राथमिकी

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सेक्टर-25 पार्ट-2 निवासी सुरेंद्र गर्ग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह पिछले करीब 15 वर्षों से वरदान फॉरेक्स एंड ट्रैवल्स कंपनी चला रहे हैं। कंपनी में हर्ष और प्रहलाद डिलीवरी व नकदी ले जाने का काम संभालते हैं।आठ सितंबर की शाम करीब सवा सात बजे उन्होंने दोनों को स्कूटी पर 10 लाख रुपये देकर शक्ति नाम के व्यक्ति को सौंपने के लिए भेजा था। काफी देर तक नकदी निर्धारित पते पर नहीं पहुंची तो उन्होंने दोनों से संपर्क किया। उनके गोलमोल जवाबों से शक हुआ। सूचना मिलने पर सुरेंद्र गर्ग मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस भी पहुंच गई। उन्हें शुरू से ही घटना की कहानी पर संदेह था। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।कहा-स्कूटी के आगे बाइक लगाकर पैसे ले गए अपराधीसुरेंद्र गर्ग ने बताया कि प्रहलाद ने हर्ष के मोबाइल से फोन कर बताया कि सेक्टर-11-12 स्थित एसडीवीएम स्कूल के पास गंदे नाले के नजदीक स्प्लेंडर बाइक सवार दो बदमाशों ने उनकी स्कूटी के आगे बाइक लगाकर उन्हें रोक लिया और रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए।उच्चाधिकारियों की जांच और निर्देश के आधार पर थाना चांदनी बाग में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। विकास कुमार, डीएसपी मुख्यालय