Panipat News: आर्य कॉलेज लगातार 21वीं बार बना जोनल युवा महोत्सव का ओवरऑल चैंपियन

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पानीपत। आर्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 49वें करनाल जोनल युवा महोत्सव में लगातार 21वीं बार ओवरऑल चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। शुक्रवार को तीन दिवसीय महोत्सव के समापन पर कॉलेज को विजेता घोषित किया गया। आर्य कॉलेज ने 22 विधाओं में प्रथम और 11 में द्वितीय स्थान हासिल किया, जबकि एसडी पीजी कॉलेज पानीपत रनरअप रहा। महोत्सव में करीब 47 कॉलेजों के 2,000 विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं में प्रतिभा दिखाई। एकांकी नाटक में आर्य कॉलेज के रघु बाबा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और दुआ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में समाजसेवी हरपाल ढांडा मुख्य अतिथि रहे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक विभाग के निदेशक डॉ. विवेक चावला, उपनिदेशिका डॉ. सलोनी दीवान और विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षक डॉ. अशोक चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। अतिथियों ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया।कॉलेज प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र शिंगला, उपाध्यक्ष वीरेंद्र शिंगला, महासचिव सीए कमल किशोर, कोषाध्यक्ष पीयूष आर्य, प्राचार्य प्रो. डॉ. जगदीश गुप्ता और उपाचार्या डॉ. अनुराधा सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया।विद्यार्थियों की उपलब्धियों से पानीपत का नाम रोशन : हरपाल ढांडाहरपाल ढांडा ने कहा कि आर्य कॉलेज विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दे रहा है। वह स्वयं भी इसी महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। यहां के विद्यार्थी शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियों और खेलों में उपलब्धियां हासिल कर पानीपत का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं को लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करने और माता-पिता के सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया।डॉ. विवेक चावला ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में आर्य कॉलेज का बड़ा योगदान है। उन्होंने आयोजन व्यवस्था की सराहना की। डॉ. अशोक चौधरी ने कहा कि महाविद्यालय अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़कर नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। डॉ. सलोनी दीवान ने विद्यार्थियों को अपने डर पर विजय पाने का संदेश दिया।हरियाणवी संस्कृति से पश्चिमी संगीत तक दिखा हुनरमहोत्सव में हरियाणवी लोकगीतों पर आधारित समूह नृत्य ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पश्चिमी समूह गायन में भी विद्यार्थियों ने शानदार प्रस्तुतियां दीं। हरियाणवी सांग, नाटक, मिमिक्री, शास्त्रीय नृत्य, वाद-विवाद और वादन सहित विभिन्न विधाओं में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के निदेशक डॉ. रामनिवास ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए भविष्य में भी प्रयास जारी रहेंगे।शुक्रवार को आयोजित विधाओं के परिणाम1. हरियाणवी समूह गायन: प्रथम आर्य कॉलेज, पानीपतद्वितीय राजकीय महिला महाविद्यालय, करनालतृतीय गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनाल।2. हरियाणवी समूह नृत्य: प्रथम आर्य कॉलेज, पानीपतद्वितीय एसडी कॉलेज, पानीपततृतीय आईबी कॉलेज, पानीपत।3. भारतीय ऑर्केस्ट्रा: प्रथम आईबी कॉलेज, पानीपतद्वितीय आर्य कॉलेज, पानीपततृतीय एसडी कॉलेज, पानीपत।4. शास्त्रीय वादन एकल (ताल वाद्य): प्रथम आईबी कॉलेज, पानीपतद्वितीय एसडी कॉलेज, पानीपततृतीय आर्य कॉलेज, पानीपत।5. शास्त्रीय वादन एकल (गैर-ताल वाद्य): प्रथम आर्य कॉलेज, पानीपतद्वितीय आईबी कॉलेज, पानीपत।6. अंग्रेजी भाषण: प्रथम आर्य कॉलेज, पानीपतद्वितीय दयाल सिंह कॉलेज, करनालतृतीय देशबंधु गुप्ता राजकीय कॉलेज, पानीपत।देर रात तक आयोजित विधाओं के परिणाम7. ग्रुप डांस जनरल: प्रथम आर्य पीजी कॉलेज, पानीपतद्वितीय एसडी पीजी कॉलेज, पानीपततृतीय डीएवी पीजी कॉलेज, करनाल।8. रिचुअल्स: प्रथम आर्य पीजी कॉलेज, पानीपतद्वितीय एसडी पीजी कॉलेज, पानीपततृतीय माता सुंदरी खालसा गर्ल्स कॉलेज, निसिंग।9. हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा: प्रथम आर्य पीजी कॉलेज, पानीपतद्वितीय एसडी पीजी कॉलेज, पानीपततृतीय आईबी पीजी कॉलेज।10. मिमिक्री: प्रथम आर्य पीजी कॉलेज, पानीपतद्वितीय डीएवी कॉलेज, करनालतृतीय दयाल सिंह कॉलेज, करनाल।11. हरियाणवी सांग: प्रथम एसडी पीजी कॉलेजद्वितीय आर्य पीजी कॉलेज, पानीपत।12. वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंटल सोलो: प्रथम आर्य पीजी कॉलेज, पानीपतद्वितीय दयाल सिंह कॉलेज, करनालतृतीय गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनाल।13. वेस्टर्न ग्रुप सॉन्ग: प्रथम आर्य पीजी कॉलेज, पानीपतद्वितीय गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनालतृतीय आईबी कॉलेज, पानीपत।14. वन-एक्ट प्ले: प्रथम आर्य पीजी कॉलेज, पानीपतद्वितीय एसडी कॉलेज, पानीपततृतीय आईबी कॉलेज, पानीपत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आर्य कॉलेज के रघु बाबा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दुआ को मिला।15. हिंदी-हरियाणवी स्किट: प्रथम एसडी पीजी कॉलेज, पानीपतद्वितीय आईबी कॉलेज, पानीपततृतीय आर्य कॉलेज, पानीपत।16. हिंदी वाद-विवाद (फॉर): प्रथम गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनालद्वितीय आईबी कॉलेज, पानीपततृतीय एसडी कॉलेज, पानीपत।17. हिंदी वाद-विवाद (अगेंस्ट): प्रथम गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनालद्वितीय आर्य कॉलेज, पानीपततृतीय एसडी कॉलेज, पानीपत।18. शास्त्रीय नृत्य: प्रथम आर्य कॉलेज, पानीपतद्वितीय एसडी कॉलेज, पानीपत।