Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Painter dies after iron pipe comes into contact with high-tension wire

Panipat News: लोहे का पाइप हाईटेंशन तार से टकराया, पेंटर की मौत

Mon, 16 Nov 2026 02:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
Painter dies after iron pipe comes into contact with high-tension wire
मोनू । फाइल फोटो, स्रोत : परिजन
पानीपत। सिवाह गांव स्थित उज्जवल वाटिका में रविवार की सुबह पेंट करते समय हाईटेंशन तारों से लोहे की पाइप टकराने से दिवाना गांव के पेंटर मोनू (34) की मौत हो गई। सेक्टर-29 थाना पुलिस ने शव को शवगृह में रखवा दिया है।
विज्ञापन

परिजनों ने बताया कि मोनू पेंट का काम करता था। वह रविवार सुबह सिवाह गांव की एक वाटिका में काम करने गया था। काम के दौरान उसके हाथ में लोहे का एक लंबा पाइप था। लोहे का पाइप ऊपर से गुजर रही 11 केवी की हाईटेंशन बिजली लाइन से छू गया। मोनू करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया। उनको एक निजी अस्पताल दाखिल कराया। यहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मोनू पेंट का काम कर अपने परिवार का पोषण करता था और पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। उनका 10 साल का एक बेटा है। उन्होंने करीब तीन साल पहले दूसरी शादी की थी। परिवार में मातम छाया हुआ है। सेक्टर-29 थाना पुलिस के प्रभारी रोबिन ने बताया कि पुलिस ने शव को शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस सोमवार को पोस्टमार्टम कराएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed