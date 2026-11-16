Panipat News: पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन

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समिति के राज्य उपप्रधान अनूप लाठर ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। यह उनके सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। वहीं, हसला प्रधान नरेंद्र मान ने कहा कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है। इससे सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित हो गया है। ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक कर्मचारी इस आंदोलन में पूरी मजबूती से खड़े हैं।जिला प्रधान विजय शर्मा और सचिव चरण सिंह ने कहा कि पेंशन कर्मचारियों का सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच है। सरकार को कर्मचारियों की मांग पर गंभीरता दिखाते हुए पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। समिति के प्रेस प्रवक्ता सुल्तान मलिक ने कहा कि समिति वर्ष 2018 से पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। सरकार ने इस संबंध में कमेटी का गठन भी किया था, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। बातचीत भी बिना किसी ठोस नतीजे के बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार यूपीएस लागू करने की तैयारी कर रही है, जबकि कर्मचारी इसके विरोध में हैं। सरकार को यूपीएस लागू करने से पहले कर्मचारियों का पक्ष सुनना चाहिए और पुरानी पेंशन बहाली पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए।उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं होता, तब तक समिति का संघर्ष शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा। इस मौके पर जींद जिला प्रधान जोगिंदर लोहान, राजेंद्र नैन, मुकेश शास्त्री, संजय देशवाल, रविकांत और रोडवेज से सुखबीर देशवाल मौजूद रहे।