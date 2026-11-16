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स्कूल की कक्षाएं आज से 9:30 बजे होंगी शुरू

Mon, 16 Nov 2026 02:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:48 AM IST
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School classes will begin at 9:30 AM starting today.
पानीपत। सर्दी की दस्तक के साथ ही जिले के सरकारी स्कूलों की समय-सारिणी में बदलाव किया जा रहा है। सोमवार से सभी संबंधित सरकारी स्कूल नई समय-सारिणी के अनुसार संचालित होंगे। एकल शिफ्ट वाले स्कूलों में सुबह 9:30 बजे कक्षाएं शुरू होंगी और दोपहर 3:30 बजे छुट्टी होगी। वहीं, डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली पारी अब सुबह 7:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी।
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पहले पहली पारी सुबह सात बजे शुरू होती थी। इस तरह विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचने के लिए 55 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार समय-सारिणी में बदलाव का उद्देश्य सर्दियों में सुबह की ठंड से विद्यार्थियों को राहत देना है। खासकर दूरदराज के गांवों से स्कूल आने वाले बच्चों को अब पहले की अपेक्षा देर से घर से निकलना होगा। शहर के तहसील कैंप स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और कैनाल कैंप स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में भी डबल शिफ्ट की पहली पारी नए समय के अनुसार संचालित होगी।
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जिले में संचालित हैं 416 राजकीय स्कूल
जिले में 416 राजकीय स्कूल संचालित हैं। इनमें 243 प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों में एक लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। समय-सारिणी में बदलाव के बाद स्कूल मुखियाओं और शिक्षकों को भी कक्षाओं सहित अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन नई व्यवस्था के अनुसार करना होगा। नई समय-सारिणी में पढ़ाई का निर्धारित समय बरकरार रखते हुए मौसम के अनुकूल बदलाव किया गया है।
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वर्जन-

सर्दियों में सुबह जल्दी स्कूल आने से विद्यार्थियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए निदेशालय ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। सोमवार से सभी संबंधित स्कूलों में नई समय-सारिणी लागू होगी। इसमें पढ़ाई का निर्धारित समय बनाए रखते हुए मौसम के अनुकूल बदलाव किया गया है।
- नीलम कुंडू, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।
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