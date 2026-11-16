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Panipat News: पांच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया नगर कीर्तन

Mon, 16 Nov 2026 02:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:48 AM IST
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A Nagar Kirtan was taken out, led by the 'Panj Pyare' (the Five Beloved Ones).
फोटो-नगर कीर्तन में सजे गुरु ग्रंथ साहिब। स्रोत : गुरुद्वारा
पानीपत। पटेल नगर तहसील कैंप स्थित गुरुद्वारा भाई लालो सिंह सभा के तत्वावधान में रविवार को गुरुनानक देव के 557वें प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन के दौरान गुरबाणी के शबदों और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा।
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भूपेंद्र सिंह और अवतार सिंह ने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब की छत्रछाया और पांच प्यारों की अगुवाई में कीर्तन सुबह सात बजे गुरुद्वारा भाई लालो जी चौक से आरंभ हुआ। नगर कीर्तन फतेहपुरी चौक, जट्टू चौक, भूल भुलेया चौक, भावना चौक, दुष्यंत नगर, अशोक नगर, न्यू रमेश नगर, जवाहर नगर, भगत नगर और ग्रीन पार्क में श्रद्धालुओं ने पलक-पावड़े बिछाकर स्वागत किया। दोपहर को नगर कीर्तन वापस गुरुद्वारा भाई लालो जी में पहुंचकर संपन्न हुआ।
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नगर कीर्तन के पूरे रास्ते में जगह-जगह श्रद्धालुओं के लिए चाय, जलपान और लंगर के स्टॉल लगाए गए। सफाई और अन्य व्यवस्थाओं के बीच जगह-जगह पुष्प वर्षा कर नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। नगर कीर्तन की समाप्ति पर गुरुद्वारा साहिब में विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों संगत ने प्रसाद ग्रहण किया।
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कौमी एकता के प्रतीक नगर कीर्तन का उद्देश्य गुरुनानक देव के उपदेशों को जन-जन तक पहुंचाना रहा। वक्ताओं ने कहा कि गुरु ने समस्त मानव जाति को एक ईश्वर की संतान बताते हुए सच की कमाई करने और ईमानदारी का मार्ग अपनाने पर बल दिया था। वे एक निर्भीक और मानवता के सच्चे संत थे। उन्होंने बेईमानी, घूसखोरी, पाखंड और शोषण के खिलाफ मुखर आवाज उठाई। इस अवसर पर परविंदर सिंह, तेज प्रताप सिंह, जोगिंदर सिंह, बलविंदर सिंह, जीत सिंह, सुखविंदर सिंह, सियार सिंह, जसबीर सिंह और गुरजीत सिंह उपस्थित रहे।

फोटो-नगर कीर्तन में सजे गुरु ग्रंथ साहिब। स्रोत : गुरुद्वारा

फोटो-नगर कीर्तन में सजे गुरु ग्रंथ साहिब। स्रोत : गुरुद्वारा

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