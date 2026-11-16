Panipat News: किसान को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ देना होगा मुआवजा

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बबैल गांव के सुरेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि उनके ट्रैक्टर का बीमा 16 दिसंबर 2020 से 15 दिसंबर 2021 तक वैध था। वह 17 मार्च 2021 को ट्रैक्टर लेकर किसी काम से जा रहा था। कुछ बच्चे और नीलगाय आ गई थी। चालक राकेश ने तेज ब्रेक लगा दिए थे। ऐसे में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने हादसे की तत्काल सूचना बीमा कंपनी को दे दी गई थी।बाॅक्सबीमा कंपनी ने अपने सर्वेयर से ट्रैक्टर का सर्वे कराया। इसमें मरम्मत का खर्च 1,05,569 रुपये आंका गया। कंपनी ने फॉर्म में दर्ज नुकसान का ब्योरा वास्तविक स्थिति के अनुरूप न होने की बात कहकर क्लेम खारिज कर दिया। कंपनी ने कहा कि दुर्घटना के समय ट्रैक्टर पर क्षमता से अधिक यानी दो व्यक्ति सवार थे। यह पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन है।बाॅक्सआयोग ने खारिज किए कंपनी के तर्कआयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके डोगरा, सदस्य डॉ. रेखा चौधरी और विनीत कौशिक की पीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और दस्तावेजों की जांच की। कंपनी ने आयोग को क्लेम खारिज करने की बात कही, लेकिन इसे कानूनी रूप से स्पष्ट नहीं कर सका। वहीं किसान ने कहा कि कंपनी के अधिकृत सर्वेयर ने ही नुकसान का आकलन 1,05,569 रुपये बताया था। उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को मुआवजा राशि शिकायत दर्ज होने की तिथि से लेकर वास्तविक अदायगी तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने के आदेश दिए।