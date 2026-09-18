Panipat News: लोक नृत्य में बिहोली, रोल प्ले में जलमाना की टीम अव्वल

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-राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल जीटी रोड में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में छह टीमों ने लिया हिस्सा, विजेता टीमों को किया पुरस्कृतसंवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। विद्यार्थियों की रचनात्मकता और सांस्कृतिक प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को डायट पानीपत के तत्वावधान में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जीटी रोड के सभागार में जिला स्तरीय रोल प्ले एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में रोल प्ले और लोक नृत्य की तीन-तीन टीमों समेत कुल छह टीमों ने भाग लिया। लोक नृत्य में बिहोली और रोल प्ले में जलमाना ने बाजी मारी।डायट की डीआरयू विंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ डायट प्राचार्या नीलम कुंडू ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम के नोडल अधिकारी व वरिष्ठ प्रवक्ता अनिल कुमार ने प्रतियोगिता की जानकारी दी। अंत में डीआरयू विंग प्रभारी जयदीप ने सभी विजेता टीमों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सहायक प्रोफेसर यशपाल सिंह, मनीषा कादयान और क्लर्क मनोज मौजूद रहे।लोक नृत्य में बिहोली और रोल प्ले में जलमाना ने मारी बाजीलोक नृत्य प्रतियोगिता में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिहोली समालखा की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। केजीबीवी जलमाना बापौली की टीम दूसरे और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहारी मतलौडा की टीम तीसरे स्थान पर रही। वहीं, रोल प्ले प्रतियोगिता में केजीबीवी जलमाना बापौली की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शेरा मतलौडा की टीम द्वितीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निजामपुर की टीम तृतीय स्थान पर रही।