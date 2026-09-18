फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Cable severed during excavation; Mini Secretariat services disrupted for 8.5 hours.

खोदाई में कटी केबल, 8:30 घंटे ठप रहा मिनी सचिवालय

Fri, 18 Sep 2026 02:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
Cable severed during excavation; Mini Secretariat services disrupted for 8.5 hours.
संवाद न्यूज एजेंसीसमालखा। भापरा बाईपास रोड पर फैक्टरी के नए बिजली कनेक्शन के लिए खंभा लगाने की खोदाई के दौरान बिजली निगम के ठेकेदार की बर्मा मशीन से बीएसएनएल की मुख्य फाइबर केबल कट गई। इससे मिनी सचिवालय की इंटरनेट सेवा करीब 8.30 घंटे बाधित रही। इंटरनेट सेवा बंद होने से एसडीएम, डीएसपी, तहसील समेत कई सरकारी कार्यालयों का काम प्रभावित हुआ। सरकारी कार्यों के लिए पहुंचे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन

एसडीएम ने बिजली निगम के एसडीओ को तलब किया : मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम अमित कुमार ने समालखा सब डिवीजन के बिजली निगम के एसडीओ को तलब किया। उन्होंने केबल कटने से प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने पर नाराजगी जताई और मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। बिजली निगम की ओर से संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है।
विज्ञापन

15-20 दिन पहले भी कटी थी केबल : बीएसएनएल के बीएनवी मनोज ने बताया कि वीरवार सुबह करीब छह बजे केबल कटने के बाद इंटरनेट सेवा बंद हो गई थी।
टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब साढ़े आठ घंटे की मशक्कत के बाद केबल को ठीक किया। उन्होंने बताया कि करीब 15-20 दिन पहले भी इसी क्षेत्र में ठेकेदार की खोदाई के दौरान केबल कट गई थी। चेतावनी के बावजूद दोबारा ऐसी घटना हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

समालखा सब डिवीजन के जेई कुलदीप सिंह ने बताया कि बर्मा मशीन से खुदाई के दौरान बीएसएनएल की केबल कट गई थी। संबंधित ठेकेदार को औपचारिक नोटिस जारी किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed