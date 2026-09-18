खोदाई में कटी केबल, 8:30 घंटे ठप रहा मिनी सचिवालय

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एसडीएम ने बिजली निगम के एसडीओ को तलब किया : मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम अमित कुमार ने समालखा सब डिवीजन के बिजली निगम के एसडीओ को तलब किया। उन्होंने केबल कटने से प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने पर नाराजगी जताई और मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। बिजली निगम की ओर से संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है।15-20 दिन पहले भी कटी थी केबल : बीएसएनएल के बीएनवी मनोज ने बताया कि वीरवार सुबह करीब छह बजे केबल कटने के बाद इंटरनेट सेवा बंद हो गई थी।टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब साढ़े आठ घंटे की मशक्कत के बाद केबल को ठीक किया। उन्होंने बताया कि करीब 15-20 दिन पहले भी इसी क्षेत्र में ठेकेदार की खोदाई के दौरान केबल कट गई थी। चेतावनी के बावजूद दोबारा ऐसी घटना हुई।समालखा सब डिवीजन के जेई कुलदीप सिंह ने बताया कि बर्मा मशीन से खुदाई के दौरान बीएसएनएल की केबल कट गई थी। संबंधित ठेकेदार को औपचारिक नोटिस जारी किया जाएगा।