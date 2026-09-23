फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Gargi wins bronze at National Taekwondo

Panipat News: गार्गी ने नेशनल ताइक्वांडो में जीता कांस्य

Wed, 23 Sep 2026 02:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
Gargi wins bronze at National Taekwondo
माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। बाल विकास प्रोग्रेसिव विद्यालय में आयोजित सीबीएसई नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 के तीसरे दिन मंगलवार को देशभर से आए खिलाड़ियों ने अपने हुनर और स्टेमिना का शानदार प्रदर्शन किया। पानीपत की गार्गी ने नेशनल ताइक्वांडो में जीता कांस्य पदक जीता है। प्रतियोगिता के दौरान अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 सहित विभिन्न आयु एवं भार वर्गों में खिलाड़ियों के बीच बेहद रोमांचक टक्कर देखने को मिली।
विज्ञापन

विद्यालय की सलाहकार रवींद्र सोढ़ी ने पदक व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं विद्यालय की प्रधानाचार्या अनुपमा शाह ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और दूर-दराज के राज्यों से पहुंचे विद्यालयों का आभार जताया।
विज्ञापन

बालक वर्ग : अंडर-14 (18 किग्रा से कम) में हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत के देवांश पांडे ने स्वर्ण, प्रूडेंस इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल तुमकूर के श्रियान जैन टीएस ने रजत और ग्रिजली विद्यालय कोडरमा के कौशल गुप्ता और कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मदुरै केटी अबिनेश ने कांस्य पदक प्राप्त किया। अंडर-14 (23-25 किग्रा) में श्लोका द स्कूल रंगारेड्डी के स्वाक्ष केसरी सिंह ने स्वर्ण, आईईएस पब्लिक स्कूल रातीबड़ के यथार्थ कनौजिया ने रजत, उमानाथ सिंह हायर सेकेंडरी जौनपुर के डेविड देशबंधु और सेंट एंड्रयूज स्कूल आगरा के अविनाश उपाध्याय ने कांस्य पदक जीता।
विज्ञापन
विज्ञापन

अंडर-14 (27-29 किग्रा) में द मॉडर्न पब्लिक स्कूल के तनिष ने स्वर्ण, लम्बा कॉन्वेंट स्कूल बिजनौर के मोहम्मद जैद ने रजत और दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर के पूरव चौधरी व आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट के भावेश ने कांस्य पदक हासिल किया।
अंडर-17 (35 किग्रा से कम) में बाल दीप मॉडल स्कूल के आयुष सेमवाल ने स्वर्ण, महात्मा ज्योति राव फुले पब्लिक स्कूल गाजीपुर के दिव्यांशु यादव ने रजत, जबकि वेलममल विद्याश्रम सूर्यापेट के के. अक्षय कन्ना और सूरज पब्लिक स्कूल कोटकासिम के लक्ष्य ने कांस्य पदक प्राप्त किया।
अंडर-17 (38-41 किग्रा) में पीएम श्री जीएसएसएस खरखौदा के राघव ने स्वर्ण, शाह सतनाम जी बॉयज स्कूल सिरसा के यशप्रीत ने रजत और श्रीमती नेली अग्रवाल एस विद्यालय चेन्नई के एस दर्शन व द्वारका इंटरनेशनल स्कूल नई दिल्ली के पीयूष राय ने कांस्य पदक अपने नाम किया।
बालिका वर्ग : अंडर-14 (16 किग्रा से कम) में मारुति विद्या मंदिर बेंगलुरु की शानवी एस ने स्वर्ण, डीपीएस इटावा की अद्रिका सिंह ने रजत, बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल की गार्गी और चिनार पब्लिक स्कूल अलवर की तनिषा ने कांस्य पदक जीता।
अंडर-14 (16-18 किग्रा) में एमएसवी पब्लिक स्कूल बेंगलुरु की शरण्या परमेश ने स्वर्ण, दिल्ली पब्लिक स्कूल इटावा की आध्या कुशवाहा ने रजत, जबकि वेदांता इंटरनेशनल स्कूल कालवाड़ की आराध्या दाधीच और नॉलेज सिटी स्कूल की अवनी शर्मा ने कांस्य पदक जीता।
अंडर-17 (32 किग्रा से कम) में स्वामी वीकेवी तिलोई असम की हिमांगी तामांग ने स्वर्ण, आर्यन इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली की एंजेल ने रजत और आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल करनाल की जागृति व आइडिया इंडियन स्कूल की हादिया फातिमा सी ने कांस्य पदक जीता।
अंडर-19 वर्ग (40 किग्रा से कम) में प्रूडेंस इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल तुमकूर की समीक्षा सीए ने स्वर्ण पदक, अमातिर कन्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र की सोनाक्षी गुप्ता ने रजत और प्रकाश पब्लिक स्कूल करनाल की यशस्वी व ओपी जिंदल स्कूल रायगढ़ की याशिका ने कांस्य पदक जीता।

अंडर-19 (42-44 किग्रा) में सेंट मैरी पब्लिक स्कूल नई दिल्ली की खुशी शर्मा ने पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण, हिंदू विद्यापीठ सोनीपत की मुस्कान ने रजत तथा सनबीम स्कूल गाजीपुर की अक्षिता राय और वीएस सर्वोदय गर्ल्स एसएसएस कालकाजी की लिजा गुप्ता ने कांस्य पदक जीतकर अपने-अपने स्कूल का नाम रोशन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed