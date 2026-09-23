Panipat News: गार्गी ने नेशनल ताइक्वांडो में जीता कांस्य

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विद्यालय की सलाहकार रवींद्र सोढ़ी ने पदक व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं विद्यालय की प्रधानाचार्या अनुपमा शाह ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और दूर-दराज के राज्यों से पहुंचे विद्यालयों का आभार जताया।बालक वर्ग : अंडर-14 (18 किग्रा से कम) में हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत के देवांश पांडे ने स्वर्ण, प्रूडेंस इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल तुमकूर के श्रियान जैन टीएस ने रजत और ग्रिजली विद्यालय कोडरमा के कौशल गुप्ता और कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मदुरै केटी अबिनेश ने कांस्य पदक प्राप्त किया। अंडर-14 (23-25 किग्रा) में श्लोका द स्कूल रंगारेड्डी के स्वाक्ष केसरी सिंह ने स्वर्ण, आईईएस पब्लिक स्कूल रातीबड़ के यथार्थ कनौजिया ने रजत, उमानाथ सिंह हायर सेकेंडरी जौनपुर के डेविड देशबंधु और सेंट एंड्रयूज स्कूल आगरा के अविनाश उपाध्याय ने कांस्य पदक जीता।अंडर-14 (27-29 किग्रा) में द मॉडर्न पब्लिक स्कूल के तनिष ने स्वर्ण, लम्बा कॉन्वेंट स्कूल बिजनौर के मोहम्मद जैद ने रजत और दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर के पूरव चौधरी व आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट के भावेश ने कांस्य पदक हासिल किया।अंडर-17 (35 किग्रा से कम) में बाल दीप मॉडल स्कूल के आयुष सेमवाल ने स्वर्ण, महात्मा ज्योति राव फुले पब्लिक स्कूल गाजीपुर के दिव्यांशु यादव ने रजत, जबकि वेलममल विद्याश्रम सूर्यापेट के के. अक्षय कन्ना और सूरज पब्लिक स्कूल कोटकासिम के लक्ष्य ने कांस्य पदक प्राप्त किया।अंडर-17 (38-41 किग्रा) में पीएम श्री जीएसएसएस खरखौदा के राघव ने स्वर्ण, शाह सतनाम जी बॉयज स्कूल सिरसा के यशप्रीत ने रजत और श्रीमती नेली अग्रवाल एस विद्यालय चेन्नई के एस दर्शन व द्वारका इंटरनेशनल स्कूल नई दिल्ली के पीयूष राय ने कांस्य पदक अपने नाम किया।बालिका वर्ग : अंडर-14 (16 किग्रा से कम) में मारुति विद्या मंदिर बेंगलुरु की शानवी एस ने स्वर्ण, डीपीएस इटावा की अद्रिका सिंह ने रजत, बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल की गार्गी और चिनार पब्लिक स्कूल अलवर की तनिषा ने कांस्य पदक जीता।अंडर-14 (16-18 किग्रा) में एमएसवी पब्लिक स्कूल बेंगलुरु की शरण्या परमेश ने स्वर्ण, दिल्ली पब्लिक स्कूल इटावा की आध्या कुशवाहा ने रजत, जबकि वेदांता इंटरनेशनल स्कूल कालवाड़ की आराध्या दाधीच और नॉलेज सिटी स्कूल की अवनी शर्मा ने कांस्य पदक जीता।अंडर-17 (32 किग्रा से कम) में स्वामी वीकेवी तिलोई असम की हिमांगी तामांग ने स्वर्ण, आर्यन इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली की एंजेल ने रजत और आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल करनाल की जागृति व आइडिया इंडियन स्कूल की हादिया फातिमा सी ने कांस्य पदक जीता।अंडर-19 वर्ग (40 किग्रा से कम) में प्रूडेंस इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल तुमकूर की समीक्षा सीए ने स्वर्ण पदक, अमातिर कन्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र की सोनाक्षी गुप्ता ने रजत और प्रकाश पब्लिक स्कूल करनाल की यशस्वी व ओपी जिंदल स्कूल रायगढ़ की याशिका ने कांस्य पदक जीता।अंडर-19 (42-44 किग्रा) में सेंट मैरी पब्लिक स्कूल नई दिल्ली की खुशी शर्मा ने पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण, हिंदू विद्यापीठ सोनीपत की मुस्कान ने रजत तथा सनबीम स्कूल गाजीपुर की अक्षिता राय और वीएस सर्वोदय गर्ल्स एसएसएस कालकाजी की लिजा गुप्ता ने कांस्य पदक जीतकर अपने-अपने स्कूल का नाम रोशन किया।