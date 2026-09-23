सरकार से जनता नाउम्मीद, कांग्रेस लड़ेगी आर-पार की लड़ाई : हुड्डा

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हुड्डा जीटी रोड स्थित होटल हाइव में आयोजित शहरी ब्लॉक कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद पार्टी को संगठन मिला है। इसे और मजबूत करने के लिए प्रदेशभर में ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं।चुनाव में धांधली का आरोप : हुड्डा ने 2024 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना तक वोटिंग के आंकड़ों में बदलाव और बढ़ोतरी हुई। उन्होंने सवाल किया कि मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम में वोट कैसे बढ़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ भी है।निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान के बाद निर्वाचन अधिकारियों के स्तर पर विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्रवार विस्तृत मतदान रिपोर्ट दर्ज की जाती है तथा अंतिम मतदान प्रतिशत का बहुस्तरीय सत्यापन किया जाता है।अध्यक्षता वरिष्ठ नेता वरिंदर बुल्ले शाह ने की, जबकि मंच संचालन शहरी जिलाध्यक्ष बलजीत सिंह ने किया। इस दौरान पूर्व विधायक बलबीर वाल्मीकि, धर्मबीर मलिक, खुशीराम जागलान, युवा नेता अनिल मलिक सींक, महिपाल सूबेदार, पूर्व मेयर सुरेश वर्मा मौजूद रहे।सैनी पर साधा निशाना, मुख्यमंत्री पंजाब जा रहे हैं तो हरियाणा के हक का एसवाईएल पानी ले आएंहुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब दौरों और नशा विरोधी यात्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन रोज पंजाब जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब से हरियाणा के हक का एसवाईएल का पानी ही मांग लें। भाजपा की अंदरखाने मदद करने और जेल के डर से शांत रहने के आरोप पर हुड्डा ने कहा कि वह जेल से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि उनके दादा और पिता भी नहीं डरे और दोनों आठ-आठ बार जेल गए। इनेलो नेता अभय चौटाला के आरोपों पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने वाले सब जानते हैं।पानीपत से कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वानहुड्डा ने पानीपत के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए कार्यकर्ताओं से जिले में कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, निवेश और रोजगार में देश में अग्रणी था। उन्होंने भाजपा सरकार पर अपराध, नशे और भ्रष्टाचार को लेकर भी निशाना साधा।