Panipat News: टेलीफोन पोल पर केबल में लगी आग

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आग के कारण गुलाटी रोड पर कुछ समय के लिए लोगों की आवाजाही भी प्रभावित रही। बाद में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना में दो दुकानों की बिजली गुल हो गई, जबकि कई घंटे तक इंटरनेट सेवा बाधित रहने से दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में बिजली निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और दोनों दुकानों की बिजली आपूर्ति बहाल की।स्थानीय निवासी राजेश कुमार ने बताया कि सुबह टेलीफोन के पोल पर कुछ बंदर उछल-कूद कर रहे थे। इसी दौरान बिजली की केबल में चिंगारी निकलने के बाद आग ने तेज लपटों का रूप ले लिया और कुछ ही देर में बिजली व इंटरनेट की केबल जलकर राख हो गईं।केबल के जाल से हादसे का खतरा :स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में बिजली और टेलीफोन के पोल पर केबल का जाल बिछा हुआ है। कई स्थानों पर केबल टूट कर जमीन पर गिरने की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। इससे वाहन चालकों और राहगीरों के लिए हादसे का खतरा बना रहता है।लोगों ने संबंधित विभाग से पोल पर बेतरतीब तरीके से लगी केबल को व्यवस्थित कराने की मांग की है।