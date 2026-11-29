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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए शहर में ई-बसों का कई रूटों पर विस्तार किया है। सिठाना गांव के लिए एक नई ई-बस का संचालन शुरू किया गया है। इसके अलावा बरसत और दिल्ली आईएसबीटी रूट पर भी बसों की संख्या बढ़ाई गई है।इससे ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी और निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी। सिठाना गांव के लिए शुरू की गई ई-बस का किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है। इससे पहले गांव के लोगों को शहर आने-जाने के लिए निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता था।इसी तरह बरसत रूट पर पहले दो ई-बसें चलती थीं, जिनकी संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई है। बापौली रूट पर चार ई-बसों का संचालन किया जा रहा है। वहीं, दिल्ली आईएसबीटी के लिए पहले 10 बसें चलती थीं, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई है। दिल्ली आईएसबीटी तक का किराया 140 रुपये निर्धारित किया गया है।यात्री मुकेश, सतीश और अशोक ने बताया कि ई-बसों के संचालन से यात्रियों को काफी राहत मिली है। पहले निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जहां मनमाना किराया वसूला जाता था और समय पर वाहन भी नहीं मिलते थे। अब ई-बसों से सुविधाजनक और समय पर सफर करना आसान हुआ है। इसका सबसे अधिक लाभ बुजुर्गों, महिलाओं और विद्यार्थियों को मिल रहा है।अन्य रूटों पर भी बढ़ाई जाएंगी बसेंरोडवेज डिपो के महाप्रबंधक विक्रम कांबोज ने बताया कि ई-बसों के संचालन के विस्तार के लिए लगातार सर्वे किया जा रहा है। यात्रियों की जरूरत को देखते हुए कई रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाई गई है। अन्य रूटों पर भी यात्रियों की संख्या के आधार पर ई-बसों का संचालन बढ़ाया जाएगा।विक्रम कांबोज, महाप्रबंधक, रोडवेज डिपो।22