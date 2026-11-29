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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। शिवनगर की गली में तलवार लहराने और सोशल मीडिया पर लाइव आकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में सेक्टर-29 थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शिव शर्मा उर्फ शिवम निवासी शिवनगर, पानीपत (हाल निवासी नरेला, दिल्ली) के रूप में हुई है।पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कार, मोबाइल फोन और कुल्हाड़ी बरामद की है। वहीं, उसकी निशानदेही पर दिल्ली के नरेला से वारदात में इस्तेमाल तलवार और चाकू भी बरामद किए हैं। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।थाना औद्योगिक सेक्टर-29 प्रभारी रोबिन ने बताया कि पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी शिव शर्मा उर्फ शिवम को अनाज मंडी से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त कार बरामद हुई। कार में एक कुल्हाड़ी भी रखी मिली।पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने फेसबुक लाइव वीडियो में हथियार दिखाकर और शिवनगर की गली में तलवार लहराकर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस टीम आरोपी को साथ लेकर दिल्ली के नरेला पहुंची और उसकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त तलवार व चाकू बरामद कर लिया।इस मामले में शिवनगर निवासी मंथन शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के माध्यम से शिकायतकर्ता व उसकी मां को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी नंगी तलवार लेकर गली में घूमता रहा और शिकायतकर्ता सहित आसपास के लोगों को भी जान से मारने की धमकी दी।पुलिस ने शिकायत के आधार पर थाना औद्योगिक सेक्टर-29 में धमकी देने और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।