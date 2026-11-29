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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। पुलिस की एंटी व्हीकल थेफ्ट (एवीटी) सेल की टीम ने शिवाजी स्टेडियम के पास से चोरी मोटरसाइकिल के मामले को सुलझाते हुए वाहन चोरी व पार्ट्स काटने वाले गिरोह के तीन गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इनमें मोहित कुमार निवासी बाबरपुर, रोहित निवासी जलालपुर प्रथम हाल निवासी कुलदीप नगर पानीपत और मोनू उर्फ मोनी निवासी जाटल हाल निवासी बाबरपुर शामिल हैं।एवीटी सेल प्रभारी राकेश ने बताया कि पूछताछ में तीनों आरोपियों ने इस मामले के अलावा वाहन चोरी की पांच अन्य वारदात का भी खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि सूचना पर यह कार्रवाई की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को चोरी की स्प्लेंडर प्लस बाइक के साथ काबू किया। आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई एक अन्य मोटरसाइकिल, पांच कट्टों में भरे मोटरसाइकिलों के कटे हुए पार्ट्स और रोहित से तीन हजार रुपये व मोनू से 3,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पूछताछ के बाद रोहित और मोनू उर्फ मोनी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जबकि अन्य साथियों की गिरफ्तारी और गहन पूछताछ के लिए मोहित को दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।हरीनगर गंगाराम कॉलोनी निवासी अनिल कुमार ने थाना मॉडल टाउन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया कि दशहरा मेला देखने शिवाजी स्टेडियम गए थे और बैंक के पास अपनी स्प्लेंडर प्लस बाइक खड़ी की थी। इसे कुछ ही देर में चोरी कर लिया था। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने इसमें प्राथमिकी दर्ज कर ली थी।23