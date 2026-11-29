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संवाद न्यूज एजेंसीइसराना। खंड इसराना के गांव बलाना स्थित सैनिक भवन में आयोजित बैठक में पूर्व सैनिक संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। बैठक में पूर्व सैनिकों ने आपसी सहमति से पदाधिकारियों का चयन किया और संगठन की एकजुटता व मजबूती के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।नई कार्यकारिणी में कैप्टन प्रताप सिंह को सभापति और सूबेदार मेजर सतवीर सहरावत को उपसभापति चुना गया। हवलदार शमशेर सिंह कुंडू को प्रधान और नायब सूबेदार अजीत कुंडू को उपप्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी प्रकार हवलदार राजवीर जागलान को महासचिव, हवलदार रणधीर जागलान को कोषाध्यक्ष और हवलदार राजेंद्र सिंह नांदल को सहसचिव नियुक्त किया गया।वहीं हवलदार राममेहर सिंह जागलान को कानूनी सलाहकार और हवलदार हरकेश को मीडिया प्रभारी बनाया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बैठक में मौजूद पूर्व सैनिकों ने बधाई दी। सभी सदस्यों ने संगठन को मजबूत करने और पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया।नवनियुक्त सभापति कैप्टन प्रताप सिंह और उपसभापति सूबेदार मेजर सतवीर सहरावत ने कहा कि वे पूर्व सैनिकों के कल्याण और संगठन की मजबूती के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। पूर्व सैनिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाकर उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।18