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सनौली/बापौली। बापौली के मुख्य अड्डे पर स्थित रहेजा गारमेंट्स की दुकान पर पथराव करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी बल्लू को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में दो अन्य आरोपियों को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है।बापौली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बल्लू को मंडी के पास से गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद अब आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।उन्होंने बताया कि वारदात के दिन करीब आठ बजे तीन युवक कार में सवार होकर दुकान पर आए थे और उन्होंने करीब चार हजार रुपये के कपड़े पसंद किए। सेल्समैन ने कपड़े के पैसे मांगे तो युवकों ने भुगतान करने से मना कर दिया। दुकानदार तरुण रहेजा ने बताया कि वे उस समय पानीपत गए हुए थे। सेल्समैन ने उधार देने से इनकार कर दिया। चारों ने फोन पर दुकानदार को जान से मारने की धमकी दी। इसके कुछ देर बाद युवक दोबारा दुकान पर लौटे और ईंट-पत्थरों से पथराव कर दिया। इससे दुकान को नुकसान पहुंचा।