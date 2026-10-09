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Panipat News: नशा तस्कर गांजा सहित गिरफ्तार

Fri, 09 Oct 2026 03:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Fri, 09 Oct 2026 03:26 AM IST
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Drug smuggler arrested with cannabis.
पानीपत। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने असंध रोड फ्लाईओवर पुल के नीचे से एक युवक को 32.79 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी गांधी कॉलोनी निवासी कमल है।
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थाना प्रभारी जगमिंद्र ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापा मारी कर आरोपी को काबू किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ली गई तलाशी में उसकी जेब से गांजे की नौ पुड़िया बरामद हुईं। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह दिल्ली से गांजा लाकर शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के लिए बेचता था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अदालत में पेश किया। संवाद
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