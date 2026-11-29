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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। मौसम में बदलाव के साथ सुबह और रात के समय धुंध ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, लेकिन शहर की सड़कों पर स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था बदहाल है। दिन ढलते ही कई प्रमुख मार्गों और रिहायशी इलाकों में अंधेरा छा जाता है। स्ट्रीट लाइटें बंद होने और धुंध के कारण रात के समय सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। इसका सबसे अधिक खामियाजा पैदल राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है।हैरानी की बात यह है कि जिस देवीलाल कॉम्प्लेक्स स्थित नगर निगम कार्यालय में मेयर और तकनीकी शाखा के अधिकारी बैठते हैं, वहां तक पहुंचने वाला रास्ता भी अंधेरे में डूबा हुआ है। जीटी रोड से देवीलाल कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय की ओर जाने वाली गली में स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। इसके अलावा सड़क भी जगह-जगह से टूटी हुई है। ऐसे में रात के समय इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को गड्ढे दिखाई नहीं देते और गिरने या दुर्घटना का खतरा बना रहता है।शहर के अन्य व्यस्त इलाकों की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। रेलवे रोड, असंध रोड पर लालबत्ती चौक के नजदीक और गीता कॉलोनी में लंबे समय से स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। वहीं, बबैल रोड पर तो स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था ही नहीं है। शाम ढलते ही इन मार्गों पर वाहनों की हेडलाइट के सहारे आवाजाही होती है। अंधेरे के कारण राहगीरों को असुरक्षा का सामना भी करना पड़ रहा है।राहगीरों की जुबानी, अंधेरे की परेशानीगीता कॉलोनी निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि कॉलोनी और आसपास की मुख्य सड़कों पर कई दिनों से स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। अब रात के समय धुंध भी पड़ने लगी है। लाइटें नहीं जलने से सड़क पर बने गड्ढे दिखाई नहीं देते। इससे दोपहिया वाहन चालकों के फिसलकर चोटिल होने का खतरा बना रहता है।बबैल रोड निवासी राजेंद्र सिंह ने बताया कि इस मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें नहीं होने से शाम के बाद पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तेज रफ्तार वाहनों की हेडलाइट और सड़क पर फैले अंधेरे के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। निगम प्रशासन को इस मार्ग पर जल्द स्ट्रीट लाइटें लगवानी चाहिए।सर्वे कराकर जल्द दुरुस्त कराएंगे व्यवस्थाशहर की सभी प्रमुख सड़कों और कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए संबंधित अधिकारियों और एजेंसी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सर्वे कराकर जल्द से जल्द मरम्मत और नई लाइटें लगाने का कार्य पूरा कराया जाएगा। कोहरे के मौसम में नागरिकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।कोमल सैनी, मेयर।27-28