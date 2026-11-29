पानीपत। पुराना औद्योगिक थाना पुलिस ने इंदिरा कॉलोनी में भाई-बहन का रास्ता रोककर मारपीट करने और सिर पर ईंट मारकर जानलेवा चोट पहुंचाने के मामले में आरोपी इंदिरा कॉलोनी निवासी जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त डंडा बरामद कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।थाना पुराना औद्योगिक प्रभारी अरविंद ने बताया कि वारदात के बाद से ही जितेंद्र घर से भाग गया थ। पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे करनाल के बसताड़ा से काबू किया। पूछताछ में आरोपी जितेंद्र ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। इंदिरा कॉलोनी निवासी नितिन ने पुलिस को शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि आरोपियों ने उसका और उसकी बहन का रास्ता रोककर डंडों से हमला किया और छत से ईंट फेंककर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।