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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। शादी समारोहों का सीजन शुरू होते ही शहर के प्रमुख बाजारों में खरीदारी तेज हो गई है। सुबह से देर रात तक आभूषण, कपड़ा, किराना और सजावटी सामान की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। बाजारों में बढ़ती रौनक के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापारी और खरीदार चिंतित हैं। उनका कहना है कि बाजारों से अतिरिक्त पुलिस बल हटाए जाने के बाद चोरी और झपटमारी जैसी वारदातों का डर बना हुआ है।दरअसल, दिवाली के त्योहार के दौरान पुलिस प्रशासन ने मुख्य बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया था। त्योहार बीतने के बाद यह व्यवस्था हटा ली गई। अब शादी समारोहों की खरीदारी के चलते बाजारों में एक बार फिर त्योहारी सीजन जैसी भीड़ जुट रही है। लोग नकदी और आभूषण लेकर खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रमुख बाजारों में पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं होने से सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान गौरव लिखा ने बताया कि बाजारों में वाहनों के आवागमन को लेकर नियम अभी लागू हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पहले जैसी व्यवस्था नहीं है। त्योहारी सीजन के दौरान प्रत्येक प्रमुख चौक और बाजार के प्रवेश द्वार पर पुलिसकर्मी तैनात रहते थे।इससे व्यापारी और ग्राहक सुरक्षित महसूस करते थे। अब अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती नहीं होने से चिंता बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन से शादी समारोहों के सीजन को देखते हुए बाजारों में दोबारा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की मांग की।खरीदारों की जुबानी, बाजार के हालातविराट नगर निवासी सीमा रानी ने बताया कि परिवार में शादी होने के कारण वह आभूषण और कपड़ों की खरीदारी करने आई हैं। बाजार में काफी भीड़ है, लेकिन कहीं भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहे। भीड़ के बीच पर्स और खरीदे गए सामान को संभालना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में झपटमारी का डर बना रहता है।सौदापुर निवासी राजेश कुमार ने बताया कि खरीदारी के लिए बाजार में नकदी लेकर आना पड़ता है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूरी हैं। कई जगह बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण जाम की स्थिति भी बन जाती है। यदि पुलिसकर्मी तैनात रहें तो यातायात व्यवस्था सुधरने के साथ चोरी की घटनाओं पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।बाजारों में नियमित गश्त कर रही पुलिसबाजारों में पुलिस की नियमित गश्त रहती है। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य रास्तों पर फोल्डिंग बैरिकेड्स लगाए गए हैं। शाम के समय इनके लॉक खोल दिए जाते हैं, जबकि दिन में इन्हें बंद रखा जाता है, ताकि भारी और अनावश्यक वाहन बाजारों में प्रवेश न कर सकें। बाजार में किसी भी तरह की सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है। -सुरेश कुमार, डीएसपी यातायात।