फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Dog bites four-year-old girl; leg bone exposed.

Panipat News: कुत्ते ने चार वर्षीय बच्ची को काटा, पैर की हड्डी तक दिखी

Mon, 05 Oct 2026 02:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Dog bites four-year-old girl; leg bone exposed.
जिला नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन घायल बच्ची मिस्टी। सोशल मीडिया
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

पानीपत। शिमला गुजरान गांव में रविवार दोपहर खेत से दादी के साथ घर लौट रही चार वर्षीय बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्ची के पैर पर काट लिया, जिससे पैर में गहरा घाव हो गया और हड्डी तक दिखाई देने लगी। दादी ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को कुत्ते से छुड़ाया। इसके बाद उसे जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
शिमला गुजरान निवासी सुदेश ने बताया कि वह रविवार को अपनी चार वर्षीय पोती मिस्टी के साथ खेत में गई थी। दोपहर करीब 12 बजे वह उपले लेकर पोती के साथ पैदल घर लौट रही थी। गांव में पहुंचने पर एक आवारा कुत्ते ने अचानक मिस्टी के पैर पर काट लिया।
विज्ञापन

बच्ची को कुत्ते से छुड़ाने के लिए सुदेश ने काफी प्रयास किए। इस दौरान आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और कुत्ते को वहां से भगा दिया। सुदेश बच्ची को लेकर जिला नागरिक अस्पताल पहुंची। चिकित्सकों ने बच्ची के पैर के घाव का उपचार किया और एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

परिजनों के अनुसार, कुत्ते के काटने से पैर में गहरा घाव हुआ है, जिसमें हड्डी तक दिखाई दे रही थी। ग्रामीण रमेश, हरिसिंह और दीपक ने बताया कि गांव में पिछले कई दिनों से एक आवारा कुत्ता घूम रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि कुत्ता पहले भी कई लोगों को काट चुका है। उन्होंने प्रशासन से आवारा कुत्ते को पकड़वाने और ग्रामीणों को इससे राहत दिलाने की मांग की है।

जिला नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन घायल बच्ची मिस्टी। सोशल मीडिया

जिला नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन घायल बच्ची मिस्टी। सोशल मीडिया

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed