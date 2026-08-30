Panipat News: कैंटर ने मोटरसाइकिल सवार युवक को कुचला, मौके पर ही मौत

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पानीपत। थाना सेक्टर-29 थाना क्षेत्र के विकास नगर सीआईएसएफ रोड शुक्रवार शाम को कैंटर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार विकास नगर निवासी विक्रम (24) की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों का आरोप है कि कैंटर को एक नाबालिग चल रहा था। जिसे मौके से भगा दिया है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ हाथापाई भी की गई। पुलिस ने विक्रम के पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।विकास नगर गली नंबर-17 निवासी रविंद्र ने बताया कि उनके बेटे विक्रम एनएफएल में सफाई का काम करते थे। शुक्रवार को वह सुबह ड्यूटी पर गए थे। रक्षाबंधन के चलते करीब साढ़े तीन बजे ही ड्यूटी से घर आ रहे थे। जैसे ही वह गली नंबर-2 के पास विकास नगर में पहुंचे तो कैंटर ने पीछे से विक्रम की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जिससे वह सड़क पर गिर गए और कैंटर का पहिया उसके ऊपर से उतर गया।हादसे में विक्रम की मौके पर ही मौत हो गई। गली-16 निवासी प्रदीप ने उन्हें फोन पर हादसे की जानकारी दी। जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने विक्रम का शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। थाना सेक्टर-29 प्रभारी रोबिन ने बताया कि शिकायत के आधार पर कैंटर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। कैंटर को भी कब्जे में ले लिया गया है।विक्रम के कंधों पर भी परिवार की जिम्मेदारी रविंद्र ने बताया कि उनके दो बेटों में विक्रम बड़े थे। उनके छोटे बेटे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। जिस कारण विक्रम के कंधों पर ही परिवार की जिम्मेदारी थी। दो साल पहले विक्रम की शादी थी। उनका एक साल का बेटा भी है।