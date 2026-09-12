Panipat News: पानीपत की बेटियों का जीत से आगाज

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पानीपत। 59वीं हरियाणा स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के तहत लड़कियों की कबड्डी के मुकाबलों में पानीपत की टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए अंडर-17 वर्ग में यमुनानगर को 32-07 हराकर जीत दर्ज की। शुक्रवार को नई अनाज मंडी में लड़कियों की अंडर-14 और अंडर-19 की भी प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। विभिन्न आयु वर्गों में प्रदेशभर से पहुंची खिलाड़ियों ने मैदान पर दमखम दिखाया।पहले यह प्रतियोगिता पलवल में प्रस्तावित थी लेकिन स्थानीय अधिकारियों के प्रतियोगिता न कराने की स्थिति में पानीपत जिला मेजबानी के लिए आगे आया था। प्रतियोगिता का शुभारंभ मार्केट कमेटी के प्रधान अवतार शास्त्री और जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा ने किया। विभिन्न आयु वर्गों में प्रदेशभर से करीब 750 खिलाड़ियों ने मैदान पर दमखम दिखाया।पानीपत ने अंडर-19 आयुवर्ग में पानीपत ने कुरुक्षेत्र को 28-10 से हराया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नीलम कुंडू, खंड शिक्षा अधिकारी जयपाल सरोहा, एईओ रविंद्र अंतिल, एईईओ करण सिंह पूनिया, विजेंद्र पूनिया, सुनील मलिक, खेल सचिव प्रदीप कादियान, राकेश प्रधान, सत्येंद्र मलिक, आजाद सिंह, सुरेश कादियान, बलराज, नरेश, सुदेश रानी, नरेंद्र मलिक, विनोद, जोगिंदर सिंह मौजूद रहे।लड़कियों की कबड्डी प्रतियोगिता के परिणाम-अंडर-14: रोहतक ने फतेहाबाद, सिरसा ने पंचकूला, यमुनानगर ने गुरुग्राम, जींद ने करनाल और हिसार ने झज्जर को हराया।अंडर-17: जींद ने भिवानी, पलवल ने रेवाड़ी, पानीपत ने यमुनानगर और अंबाला ने फरीदाबाद को शिकस्त दी।अंडर-19: हिसार ने भिवानी, सोनीपत ने महेंद्रगढ़, पानीपत ने कुरुक्षेत्र, रोहतक ने फतेहाबाद और करनाल ने जींद को हराया।