Panipat News: वीरेंद्र मलिक के सिर सजा जिला बार के प्रधान का ताज, 245 वोटों से जीत

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पानीपत। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में आखिरकार वीरेंद्र मलिक ने तीसरी कोशिश में जीत हासिल कर ली। शुक्रवार को हुए चुनाव में मलिक ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी जितेंद्र कुंडू को 245 वोटों से हराकर प्रधान पद पर कब्जा जमाया। वीरेंद्र मलिक को 826 वोट मिले, जबकि जितेंद्र कुंडू के खाते में 581 वोट आए। वहीं महिला उपप्रधान पद पर नीलम कंधोल ने 312 वोटों के अंतर से शानदार जीत दर्ज की।पुरुष उपप्रधान पद पर सुमित आर्य ने कांटे के मुकाबले में मुकेश शर्मा को 136 वोटों से हराया। सचिव पद पर प्रतीक दुहन, सह-सचिव पद पर अर्पिता सिंगला और कोषाध्यक्ष पद पर रमन चैंची विजयी रहे। उधर, वीरेंद्र मलिक की जीत के बाद समर्थकों ने जीत का जश्न बनाया।शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन के छह पदों के लिए मतदान हुआ। चुनाव में कुल 2547 अधिवक्ता मतदाता थे। मतदान के लिए पांच बूथ बनाए गए थे। सुबह आठ बजे मतदान शुरू हुआ। शाम को बारिश के कारण मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई, जिसके चलते समय आधा घंटा बढ़ाकर शाम पांच बजे तक किया गया। कुल 2274 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना शुरू हुई।प्रधान पद के लिए चार प्रत्याशी मैदान में थे। मतगणना के पहले राउंड से ही वीरेंद्र मलिक ने बढ़त बना ली थी। उन्हें कुल 826 वोट मिले। जितेंद्र कुंडू को 581, रजनीश त्रेहन को 532 और सुनील शर्मा को 330 वोट मिले। पांच अधिवक्ताओं ने नोटा का विकल्प चुना। इस तरह वीरेंद्र मलिक ने 245 वोटों से जीत दर्ज की। इससे पहले मलिक दो बार प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।नीलम कंधोल ने 312 वोटों से दर्ज की जीतमहिला उपप्रधान पद पर नीलम कंधोल को 1071 वोट मिले। उनकी प्रतिद्वंद्वी मोनिका कक्कड़ को 759 और मंजू दहिया भौक्कर को 421 वोट मिले। 23 वोट नोटा के रहे। नीलम कंधोल ने 312 वोटों के अंतर से जीत हासिल की।पुरुष उपप्रधान पद पर आर्य सुमित कादियान को 1113 वोट मिले, जबकि मुकेश शर्मा को 977 और पवन सभरवाल को 172 वोट मिले। 12 मत नोटा के रहे। सुमित आर्य ने मुकेश शर्मा को 136 वोटों से हराया।कोषाध्यक्ष पद पर रमन चैंची को 1289 और संदीप खर्ब को 957 वोट मिले। 28 मत नोटा के रहे। रमन चैंची ने 332 वोटों से जीत दर्ज की।सह-सचिव पद पर अर्पिता सिंगला को 1093, प्रियंका तंवर को 711 और काजोल को 422 वोट मिले। 48 वोट नोटा के रहे। अर्पिता सिंगला ने 382 वोटों से जीत हासिल की।सचिव पद पर प्रतीक दुहन को 1048, अंकुश धमिजा को 1015 और रविश कांगड़ा को 207 वोट मिले। 28 वोट नोटा के रहे। प्रतीक दुहन ने 33 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।दो पूर्व प्रधान साथ आए तो बदले चुनावी समीकरणवीरेंद्र मलिक की जीत के बाद समर्थकों ने बार परिसर में जमकर जश्न मनाया। ढोल की थाप पर समर्थक नाचते नजर आए। मलिक इससे पहले भी दो बार चुनावी मैदान में उतर चुके थे, लेकिन दोनों मौकों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तीसरी बार उन्होंने फिर से चुनावी ताल ठोकी और इस बार चुनावी समीकरण उनके पक्ष में रहे।इस बार पूर्व प्रधान शेर सिंह खर्ब और निवर्तमान प्रधान सुरेंद्र दुहन ने वीरेंद्र मलिक का समर्थन किया। दोनों के साथ आने से मलिक का चुनाव प्रचार मजबूत हुआ और मतदान से लेकर मतगणना तक उनकी बढ़त बनी रही। जीत के बाद वीरेंद्र मलिक ने दोनों पूर्व प्रधानों और समर्थकों के साथ जश्न मनाया।बारिश के कारण आधा घंटा बढ़ाया मतदान का समयमतदान सुबह आठ बजे शुरू हुआ था और शाम साढ़े चार बजे तक चलना था। इसी दौरान बारिश होने के कारण मतदान प्रक्रिया कुछ समय के लिए प्रभावित हुई। इसके बाद मतदान का समय आधा घंटा बढ़ा दिया गया और शाम पांच बजे तक अधिवक्ताओं ने मतदान किया।जूनियर अधिवक्ताओं के लिए चैंबर उपलब्ध कराना प्राथमिकता : वीरेंद्र मलिकजीत के बाद वीरेंद्र मलिक ने सभी समर्थकों और अधिवक्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बार को मजबूत करने के लिए सभी निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। जूनियर अधिवक्ताओं को चैंबर उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी।चुनाव परिणामप्रधानवीरेंद्र मलिक : 826जितेंद्र कुंडू : 581रजनीश त्रेहन : 532सुनील शर्मा : 330नोटा : 5जीत का अंतर 245 वोटमहिला उपप्रधाननीलम कंधोल : 1071मोनिका कक्कड़ : 759मंजू दहिया भौक्कर : 421नोटा : 23जीत का अंतर 312 वोटआर्य सुमित कादियान : 1113मुकेश शर्मा : 977पवन सभरवाल : 172नोटा : 12जीत का अंतर 136 वोटप्रतीक दुहन : 1048अंकुश धमिजा : 1015रविश कांगड़ा : 207नोटा : 28जीत का अंतर 33 वोटसह-सचिवअर्पिता सिंगला : 1093प्रियंका तंवर : 711काजोल : 422नोटा : 48जीत का 382 वोटरमन चैंची : 1289संदीप खर्ब : 957नोटा : 28जीत का अंतर 332 वोटवर्जनचुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष कराया गया है। सुबह मतदान शुरू होने से लेकर मतगणना पूरी होने तक शांति व्यवस्था बनी रही। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से पूरा कराने में पूरी टीम ने सहयोग किया।: कर्ण सिंह पानू, चुनाव अधिकारी