Panipat News: बाइक चोरी के आरोपी को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की.......ऊधम सिंह नगर के लिए

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थाना शहर प्रभारी कटार सिंह ने बताया कि आरोपी से चोरी की एक बाइक पहले ही बरामद की जा चुकी है। इस मामले में अनिल कुमार की शिकायत पर थाना शहर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

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पानीपत। थाना शहर पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी देव सिंह निवासी खटीमा, ऊधम सिंह नगर (उत्तराखंड) को वीरवार को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की। आरोपी ने 22 अगस्त को क्वालिटी कन्फेक्शनरी के साथ वाली गली में खड़ी बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की।