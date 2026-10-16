Panipat News: छात्राओं ने रैली निकालकर दिया नशामुक्त समाज का संदेश

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एनएसएस इंचार्ज डॉ. मंजू मोर और प्रोफेसर निर्मला के मार्गदर्शन में छात्राओं को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। उन्होंने स्वयं नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया।प्राचार्या डॉ. सुमन दहिया ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनानी चाहिए। छात्राओं ने बैनर और पोस्टर के माध्यम से ‘नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो’ और ‘नशामुक्त हो हर गांव-हर शहर’ के नारे लगाए। इस मौके पर अनु जैन, स्वीटी, दीक्षा, गरिमा और नीतू मौजूद रहीं।19