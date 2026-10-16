Panipat News: छात्राओं ने रैली निकालकर दिया नशामुक्त समाज का संदेश
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 06:26 PM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 06:26 PM IST
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समालखा। वैश्य कन्या कॉलेज में शुक्रवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त भारत जागरूकता अभियान चलाया गया। छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया।
एनएसएस इंचार्ज डॉ. मंजू मोर और प्रोफेसर निर्मला के मार्गदर्शन में छात्राओं को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। उन्होंने स्वयं नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया।
प्राचार्या डॉ. सुमन दहिया ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनानी चाहिए। छात्राओं ने बैनर और पोस्टर के माध्यम से ‘नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो’ और ‘नशामुक्त हो हर गांव-हर शहर’ के नारे लगाए। इस मौके पर अनु जैन, स्वीटी, दीक्षा, गरिमा और नीतू मौजूद रहीं।
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एनएसएस इंचार्ज डॉ. मंजू मोर और प्रोफेसर निर्मला के मार्गदर्शन में छात्राओं को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। उन्होंने स्वयं नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया।
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प्राचार्या डॉ. सुमन दहिया ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनानी चाहिए। छात्राओं ने बैनर और पोस्टर के माध्यम से ‘नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो’ और ‘नशामुक्त हो हर गांव-हर शहर’ के नारे लगाए। इस मौके पर अनु जैन, स्वीटी, दीक्षा, गरिमा और नीतू मौजूद रहीं।
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