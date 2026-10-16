Panipat News: बाल संस्कार कार्यशाला में 120 बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

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कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल प्रधान डॉ. जगजीत आहूजा, कार्यकारी प्रधान यशपाल चौधरी, महामंत्री गिरीश अरोड़ा, दयानंद खुंगर और भीम डुडेजा ने किया। कार्यशाला में बच्चों को हरि ओम का ध्यान कराया गया और मां दुर्गा का स्मरण किया गया।कार्यशाला का विषय मां दुर्गा शक्ति पर्व और भारत का गरबा-डांडिया रहा। बच्चों ने नवदुर्गा के नौ स्वरूप धारण कर प्रस्तुतियां दीं। महामंत्री गिरीश अरोड़ा ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और अच्छे संस्कारों से जोड़ना जरूरी है। इससे उनमें अच्छे नागरिक बनने की भावना विकसित होती है। कार्यक्रम का संचालन भीम डुडेजा और कांता छाबड़ा ने किया। इस मौके पर भावना, नीलम सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।18