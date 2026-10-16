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Panipat News: बलाना-पलड़ी रोड पर अवैध शराब बेचते युवक गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 06:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 06:07 PM IST
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Youths arrested for selling illicit liquor on Balana-Paldi Road
इसराना। इसराना थाना पुलिस ने वीरवार को बलाना-पलड़ी रोड पर फैक्टरी के पास अवैध शराब बेचते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान पलड़ी गांव निवासी बेदपाल उर्फ बिल्लू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी से शराब का लाइसेंस और परमिट मांगा गया, लेकिन वह पेश नहीं कर सका। पुलिस ने बरामद शराब को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की। थाना प्रभारी हरिराम ने बताया कि पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है।
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