Panipat News: खेत से लौट रहे व्यक्ति को घेरकर पीटा, नकदी-चेन छीनने का आरोप

विज्ञापन



अनिल कुमार के अनुसार, खेत में अशोक और क्रीस ने उसके साथ गाली-गलौज की और मारने के लिए पीछे दौड़े। वह गांव की तरफ भागा, लेकिन दोनों मोटरसाइकिल से पहले गांव पहुंच गए। अस्पताल के सामने दोनों ने उसे घेर लिया, जहां उमेद भी लाठी-डंडों के साथ मौजूद था। आरोप है कि तीनों ने उसे पीटकर घायल कर दिया और भाग गए। समालखा थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि जांच के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है।

विज्ञापन

समालखा। भोड़वाल माजरी गांव में खेत से लौट रहे अनिल कुमार ने अस्पताल के सामने घेरकर पीटने का आरोप लगाया है। उन्होंने तीन लोगों पर 500 रुपये और सोने की चेन छीनने, मोबाइल फोन तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।