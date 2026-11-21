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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। आईबी पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई की स्वयंसेविका आंचल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के शिविर में हिस्सा लेकर कॉलेज को गौरवान्वित किया और देशभर से आए युवाओं के बीच विभिन्न रचनात्मक व सामाजिक सत्रों में सक्रिय भागीदारी निभाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आंचल के कॉलेज लौटने पर प्राचार्य डॉ. सतवीर सिंह ने स्वागत किया।प्राचार्य ने कहा कि राष्ट्रीय मंच पर कॉलेज का प्रतिनिधित्व करना किसी भी विद्यार्थी के लिए बड़ी उपलब्धि है। ऐसे आयोजनों से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें समाज व राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नए नजरिए से समझने का अवसर मिलता है। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी खुशबू ने कहा कि आंचल हमेशा से ही सेवा कार्यों और कॉलेज की गतिविधियों में बढ़-चढ़कर योगदान देती रही हैं।उनकी कार्यशैली और अनुशासन के बल पर ही उन्हें इस राष्ट्रीय स्तर के शिविर में जाने का अवसर मिला। उनकी यह उपलब्धि इकाई के बाकी स्वयंसेवकों को भी बेहतर करने की प्रेरणा देगी। आंचल ने कहा कि शिविर में देश के अलग-अलग राज्यों से आए साथियों के साथ काम करने, टीम वर्क सीखने और भारतीय संस्कृति की विविधता को समझने का बेहतरीन मौका मिला।