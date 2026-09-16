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गुलजार सिंह की मौत का मामला : विपक्ष मुझे फंसाने की रच रहा साजिश

Wed, 16 Sep 2026 10:39 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 10:39 PM IST
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Gulzar Singh death case: Opposition plotting to frame me: Cheema
वित्त मंत्री बोले- मेरा कोई लेना देना नहीं
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। गुलजार सिंह की मौत के मामले में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनका इस प्रकरण से कोई लेना-देना नहीं है। चीमा ने आरोप लगाया कि विपक्ष उन्हें जानबूझकर फंसाने की साजिश रच रहा है।
विपक्ष ने चीमा को पद से हटाने की मांग की है। इस पर चीमा ने कहा कि भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास काफी सबूत हैं। चीमा ने कहा कि जांच पूरी होने तक वे इन सबूतों को सामने नहीं लाना चाहते। उन्होंने सही समय आने पर हर नेता को जवाब देने की बात कही।
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विपक्ष चीमा के इस्तीफे की मांग कर रहा है। वे गुलजार सिंह की मौत की निष्पक्ष जांच की भी मांग कर रहे हैं। एक कथित वीडियो सामने आया है। इसके बाद चीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की जा रही है। इस वीडियो में गुलजार सिंह वित्त मंत्री से सवाल-जवाब करने की बात कर रहे थे।
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गुलजार सिंह की मौत और परिवार के आरोप :

दिड़बा के गांव तूरबंजारा के गुलजार सिंह की 7 सितंबर को कथित तौर पर जहर खाने से मौत हुई। उनके परिवार का आरोप है कि 6 सितंबर को दिड़वा में उन्हें परेशान किया गया। परिवार के अनुसार, गुलजार सिंह ने मंत्री से ड्रग्स आपूर्ति पर सवाल पूछा था।
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