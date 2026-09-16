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Panchkula News: बाबा साहेब की प्रतिमा के अपमान की निंदा

Wed, 16 Sep 2026 10:44 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 10:44 PM IST
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Condemnation of the desecration of Baba Saheb's statue
चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने होशियारपुर के बाड़ियां कलां गांव में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई बेअदबी की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की प्रतिमा के अपमान का विरोध करने पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय सांपला पर हमला निंदनीय है।
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एससी मोर्चा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष शीतल अंगुराल पर भी हमला किया गया। ढिल्लों ने इस घटना को शर्मनाक बताया। उन्होंने जोर दिया कि प्रतिमा का अपमान केवल एक महान शख्सियत का अपमान नहीं है। यह भारतीय संविधान, लोकतंत्र और सांविधानिक मूल्यों का भी अपमान है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि पंजाब में एक सप्ताह के भीतर यह डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा से जुड़ी दूसरी घटना है। यह गंभीर चिंता का विषय है।
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