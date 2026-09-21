Palwal News: 12 साल से रजिस्ट्री की आस, कब्जा मिला, सुविधाएं नहीं

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एसोटेक विंडसर कोर्ट निवासियों ने रखी अपनी समस्याएंमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। रहने को फ्लैट मिला, लेकिन सुविधाएं नहीं। पानी मिला वो भी गंदा और बेसमेंट में टपकते पानी से नींव कमजोर होने के खतरे के बीच 718 परिवार डर के साये में जी रहा है।सेक्टर-78 स्थित एसोटेक विंडसर कोर्ट में रविवार को अमर उजाला संवाद का आयोजन किया गया। इसमें पवित्र कुमार दास ने बताया कि 2010 में सोसाइटी बननी शुरू हुई थी। 2011 में लोगों ने फ्लैट बुक कराना शुरू किया। दावा था कि 2015 तक फ्लैटों की रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। हाल यह है कि 718 निवासियों की जान कभी लिफ्ट, कभी अगलगी तो कभी फ्लैटों के बाहर प्लास्टर गिरने के बीच अटकी रहती है।मुकेश गुप्ता ने बताया कि सोसाइटी के पास फायर एनओसी है। 13 लिफ्ट होनी थी, इनमें से 12 हैं, लेकिन उनमें भी 5 ऐसी हैं जो कभी भी अटक जाती हैं। 3000 केवीए पावर बैकअप का वादा था, लेकिन वहां भी बिल्डर खरा नहीं उतरा। 1250 केवीए बैकअप से काम चल रहा है। बेसमेंट में बारिश के दिनों में तालाब जैसी स्थिति हो जाती है, जबकि सामान्य दिनों में हर जगह से पानी टपकता है। सीपेज भी होता है। निवासियों ने प्राधिकरण से स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग की है।वहीं, गोविंद सिंह ने कहा कि एसटीपी अभी भी पूरी तरह फंक्शनल नहीं है। इसी वजह से उससे उठने वाली दुर्गंध से पूरे सोसाइटी निवासी परेशान हैं। यूपी रेरा ने फ्लैट ट्रांसफर चार्ज 25000 रुपये तक सीमित रखा है, लेकिन बिल्डर 700-800 प्रति स्क्वायर फीट के अनुसार चार्ज ले रहा है।यूपी रेरा ने अधिकतम 25000 रुपये फ्लैट ट्रांसफर चार्ज तय किया है, फिर भी बिल्डर 700 रुपये स्क्वायर फीट तक ले रहे हैं। -12 में से 5 लिफ्ट हर हफ्ते खराब रहती है। निजी कंपनी और मेंटेनेंस मैनेजर के बीच इसको लेकर संशय बना रहता है।2015 में हमारे फ्लैट की रजिस्ट्री होनी थी, लेकिन आज तक न हो सकी, क्योंकि अब तक बिल्डर ने परियोजना ही पूरी नहीं की है। -एसटीपी से इतनी दुर्गंध उठती है कि पूरी सोसाइटी के फ्लैट धारकों का रहना मुश्किल है। दुर्गंध कम करने के प्रयास होने चाहिए। -बेसमेंट से पानी टपकता है। इससे नींव कमजोर होनी की आशंका है। नोएडा प्राधिकरण को स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना चाहिए। -अक्सर नल से गंदा पानी आता है। हर महीने का यही हाल है। प्लास्टर गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो जाती है। हादसे की आशंका है। -