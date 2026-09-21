Palwal News: नालियों में कूड़ा, सड़कों पर गंदा पानी, पार्क बदहाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। नालियों में कूड़ा भरा होने से गंदा पानी सड़कों पर बहता है। कई ब्लॉक में पार्कों की स्थिति खराब है। नियमित सफाई नहीं होने से सेक्टर की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। सेक्टर-अल्फा एक के निवासियों ने रविवार को अमर उजाला संवाद के दौरान ये समस्याएं उठाईं। उन्होंने कहा कि सेक्टर के कई हिस्सों में नालियाें के कूड़े से पटी होने से सड़कों पर बह रहे गंदे पानी से आवाजाही में परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को नालियों को अंडरग्राउंड कराना चाहिए, ताकि स्थायी समाधान हो सके।निवासियों ने बताया कि पार्कों का रखरखाव ठीक से नहीं होने से बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी होती है। उन्होंने पार्कों की सफाई, घास की कटाई और मरम्मत की मांग की। अशोक वाटिका में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों का मुद्दा उठाते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने का आरोप लगाते हुए पीजी के सत्यापन और कार्रवाई की मांग की।लोगों ने बताया कि बाजार की सड़कें संकरी होने से वाहनों की आवाजाही और पार्किंग में परेशानी होती है। उन्होंने बाजार की सड़कों को चौड़ा करने की मांग की। उनका कहना है कि सेक्टर की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिससे। इसको देखते हुए काम होने चाहिए।नालियों में कूड़ा जमा होने से गंदा पानी सड़क पर बहता है। सफाई नियमित होनी चाहिए और नालियों की स्थायी व्यवस्था की जाए। - सतीश शर्मासेक्टर में तीन दिन पर झाडू लगाई जाती है। इससे हर ओर गंदगी रहती है। हर दिन सफाई होनी चाहिए, ताकि वातावरण साफ रहे। -गजेंद्र दत्त शर्मासेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। पुलिस को गश्त बढ़ानी होगी। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से डर लगा रहता है। - आलोक सिंहसेक्टर में पूरी रात पीजी में रहने वाले बच्चे घूमते रहते हैं। उसके बाद अपराध में शामिल हो जाते हैं। इसे रोकने के कदम उठाना चाहिए। - राकेश नागरसेक्टर में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। बाजार के आसपास वाहनों के कारण परेशानी होती है। व्यवस्थित पार्किंग होनी चाहिए। - एमसी शर्माबरात घर को बनवाया जाना चाहिए। बाजार की सड़कों को चौड़ा किया जाना चाहिए। अशोक बाटिका को सुंदर बनाना चाहिए। - मनीष डाबर