Palwal News: अतिक्रमण और कूड़े ग्रीन बेल्ट का घोंट रहे दम

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। शहर की सांस में ऑक्सीजन घोलने वाली ग्रीन बेल्ट का गला अराजक तत्व घोंटने में लगे हैं। कहीं ग्रीन बेल्ट क्षतिग्रस्त कर किसी ने अतिक्रमण कर रखा तो कहीं पर इतना कूड़ा जमा है कि दुर्गंध सता रही है।सेक्टर-27 के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष कन्हैया लाल अवाना ने बताया कि ग्रीन बेल्ट में जहां हरियाली होनी चाहिए, वहां तेजी से कूड़ा जमा हो रहा है। सेक्टर-47 के डी ब्लॉक में ग्रीन बेल्ट कीबाउंड्री वॉल टूटने से स्थिति और खराब हो गई है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष प्रवेश शर्मा ने बताया कि दीवार टूटने के बाद लोगों ने ग्रीन बेल्ट के एक हिस्से को निजी पार्क की तरह विकसित कर लिया है।उधर, सेक्टर-29 के वार्ड-6 में गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और इको पार्क के पास करीब 45 वर्ष पुरानी बाउंड्री वॉल जर्जर होकर काफी झुक गई है। आरडब्ल्यूए के अनुसार, दीवार कभी भी गिर सकती है।सेक्टर-53 कंचनजंगा अपार्टमेंट के आरडबल्यूए अध्यक्ष राम लखन चौधरी ने बताया कि उनके अपार्टमेंट के पास से गुजरी ग्रीन बेल्ट के पास देर शाम लोग गाड़ी लगाकर शराब का सेवन कर हुड़दंग करते हैं। यहां तक कि उसी ग्रीन बेल्ट में कबाड़ का गोदाम बना लिया गया। तार जलाकर प्रदूषण भी फैलाते हैं।आजकल वैसे भी आंधी-बारिश का समय है। कभी भी ऐसा समय आया तो जर्जर दीवार किसी पर गिर सकती है। -हमारे सेक्टर से गुजरी ग्रीन बेल्ट में हरियाली कम हो रही है और कूड़ा बढ़ता जा रहा है, सफाई जरूरी है। -ग्रीन बेल्ट का ग्रीन कचरा जस का तस छोड़ दिया गया है। वहीं अब प्लास्टिक कचरा भी बढ़ रहा है। -ग्रीन बेल्ट को तोड़कर उसके आर-पार लोग कूद-फांद कर निकल जाते हैं। घरों की छत के पीछे से कूड़ा फेंककर गंदा कर रहे हैं।