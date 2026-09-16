Palwal News: फरसे से हमले में घायल मामले में आठ के खिलाफ प्राथमिकी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:30 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:30 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
पुन्हाना। फरसे से हमले में घायल सलमुद्दीन को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल से दिल्ली ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। पुन्हाना शहर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आठ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस को दी शिकायत में मुबारिकपुर निवासी अल्ताफ हुसैन ने बताया कि 15 सितंबर की दोपहर वह पिता सलमुद्दीन और भाई परवेज आलम के साथ मेडिकल स्टोर पर मौजूद था। इसी दौरान कई लोग हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे। लाल मिर्च पाउडर फेंकने के बाद उन्होंने कुल्हाड़ी, फरसा, लाठी-डंडों व अन्य हथियारों से हमला कर दिया।
पुलिस जांच में दूसरे पक्ष के युवक आशिक के घायल होने की बात भी सामने आई है। मामले में डीएसपी, मुख्यालय अभिमन्यु लोहान ने बताया कि मामला रंजिश से जुड़ा है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
पुन्हाना। फरसे से हमले में घायल सलमुद्दीन को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल से दिल्ली ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। पुन्हाना शहर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आठ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस को दी शिकायत में मुबारिकपुर निवासी अल्ताफ हुसैन ने बताया कि 15 सितंबर की दोपहर वह पिता सलमुद्दीन और भाई परवेज आलम के साथ मेडिकल स्टोर पर मौजूद था। इसी दौरान कई लोग हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे। लाल मिर्च पाउडर फेंकने के बाद उन्होंने कुल्हाड़ी, फरसा, लाठी-डंडों व अन्य हथियारों से हमला कर दिया।
विज्ञापन
पुलिस जांच में दूसरे पक्ष के युवक आशिक के घायल होने की बात भी सामने आई है। मामले में डीएसपी, मुख्यालय अभिमन्यु लोहान ने बताया कि मामला रंजिश से जुड़ा है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
विज्ञापन