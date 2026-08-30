Mahendragarh-Narnaul News: दौड़ और ऊंची कूद में योगेश-प्रियंका ने मारी बाजी

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पुरुष वर्ग की दौड़ में योगेश प्रथम, हिमांशु द्वितीय और अजीत तृतीय रहे। ऊंची कूद में योगेश ने पहला, नितिन ने दूसरा और आशीष ने तीसरा स्थान हासिल किया।महिला वर्ग की दौड़ में प्रियंका प्रथम, भावना द्वितीय और धारणा तृतीय रहीं। ऊंची कूद में प्रियंका ने पहला, भावना ने दूसरा और दीक्षा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।इस दौरान पिट्ठू, गैलेरी और स्टैंडिंग जंप सहित कई पारंपरिक व मनोरंजक खेल भी कराए गए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मेजर ध्यानचंद के खेल योगदान को याद करते हुए विद्यार्थियों को नियमित खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया।