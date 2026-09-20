Mahendragarh-Narnaul News: कल सिंधारा डालकर बांटी जाएगी मेहंदी

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कनीना। लाल शिवलाल धर्मशाला में आयोजित गणेश उत्सव के तहत 22 सितंबर को गणपति महाराज का सिंधारा डाला जाएगा और मेहंदी बांटी जाएगी। स्वाति, मीनू, किरण, निर्मला, सुमन, शिवानी, अलका, पिंकी, अंबिका और संतोष ने बताया कि बुजुर्गों की मान्यता है कि उत्सव की मेहंदी ग्रहण करने से कुंवारी लड़कियों के विवाह के योग बनते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दीपक गुप्ता ने महिलाओं और श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में पहुंचकर आशीर्वाद लेने की अपील की। संवाद