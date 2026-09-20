Mahendragarh-Narnaul News: कथा में सुदामा चरित्र का किया मार्मिक वर्णन
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:55 PM IST
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कनीना। सेठ ढोकलमल पार्क के शिव मंदिर में शिवकुमार सिंघल व सेठ ढोकलमल परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन आचार्य अंकित शास्त्री ने श्रीकृष्ण-सुदामा चरित्र का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि दोनों की मित्रता सच्ची मित्रता का अनुपम उदाहरण है। सच्चे रिश्ते धन-पद से नहीं, प्रेम, विश्वास और समर्पण से मजबूत होते हैं। श्रीकृष्ण ने सुदामा की गरीबी नहीं, प्रेम-भाव देखा। अहंकार, लालच व भेदभाव छोड़ प्रेम, करुणा और सेवा अपनाएं। भगवान भाव के भूखे हैं।
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