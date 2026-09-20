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Mahendragarh-Narnaul News: महेंद्रगढ़ में एक माह बाद शुरू होगा नया ओपीडी काउंटर

Sun, 20 Sep 2026 11:58 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:58 PM IST
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A new OPD counter will start in Mahendragarh after a
फोटो संख्या:57- नागरिक  अस्पताल महेंद्रगढ़ में बनाया गया नया ओपीड़ी कक्ष---संवाद
महेंद्रगढ़। नागरिक अस्पताल में मरीजों को ओपीडी पर्ची बनवाने के लिए अभी पुराने काउंटर पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। नया ओपीडी काउंटर करीब एक माह में शुरू होने की संभावना है। फिलहाल पुराने काउंटर पर भीड़ लग रही है। सुबह अस्पताल खुलते ही पर्ची बनवाने के लिए मरीजों और उनके परिजनों की लंबी कतार दिखाई देती है। भीड़ अधिक होने से मरीजों को अपनी बारी के लिए काफी देर इंतजार करना पड़ रहा है।
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रोजाना उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों की संख्या अधिक होने से ओपीडी काउंटर पर दबाव बढ़ जाता है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ आने वाले परिजनों को भीड़ के बीच पर्ची बनवाने में परेशानी हो रही है। राहुल, अमित यादव और दिनेश मास्टर ने बताया कि यदि नया ओपीडी काउंटर जल्द शुरू हो जाए, तो भीड़ नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और मरीजों को भी सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि उपचार के लिए आने वाले लोग पहले ही बीमारी या परेशानी से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में पर्ची के लिए लंबा इंतजार और धूप में खड़े रहने से उनकी परेशानी और बढ़ रही है।
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वर्जन

नए ओपीडी काउंटर को शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। करीब एक माह बाद इसके मरीजों के लिए शुरू होने की संभावना है। इसके बाद पर्ची बनवाने वाले मरीजों को अधिक सुविधा मिलने और पुराने काउंटर पर भीड़ कम होने की उम्मीद है।
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--- डॉ. जयप्रकाश, एसएमओ, नागरिक अस्पताल, महेंद्रगढ़
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