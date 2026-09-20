Mahendragarh-Narnaul News: महेंद्रगढ़ में एक माह बाद शुरू होगा नया ओपीडी काउंटर

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रोजाना उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों की संख्या अधिक होने से ओपीडी काउंटर पर दबाव बढ़ जाता है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ आने वाले परिजनों को भीड़ के बीच पर्ची बनवाने में परेशानी हो रही है। राहुल, अमित यादव और दिनेश मास्टर ने बताया कि यदि नया ओपीडी काउंटर जल्द शुरू हो जाए, तो भीड़ नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और मरीजों को भी सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि उपचार के लिए आने वाले लोग पहले ही बीमारी या परेशानी से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में पर्ची के लिए लंबा इंतजार और धूप में खड़े रहने से उनकी परेशानी और बढ़ रही है।वर्जननए ओपीडी काउंटर को शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। करीब एक माह बाद इसके मरीजों के लिए शुरू होने की संभावना है। इसके बाद पर्ची बनवाने वाले मरीजों को अधिक सुविधा मिलने और पुराने काउंटर पर भीड़ कम होने की उम्मीद है।- डॉ. जयप्रकाश, एसएमओ, नागरिक अस्पताल, महेंद्रगढ़