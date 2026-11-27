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कनीना। गांव धनौंदा स्थित सेढ़ शीतला माता मंदिर में मंदिर समिति, प्रजापति समाज और ग्रामीणों के सहयोग से माता का जागरण आयोजित किया गया। भजन गायकों ने माता की महिमा का गुणगान किया और आकर्षक झांकियां प्रस्तुत कीं। सुबह पंडित घनश्याम शास्त्री के मंत्रोच्चारण के साथ हवन हुआ। इसके बाद भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर में कलाकारों ने सांग प्रस्तुत कर दर्शकों का मनोरंजन किया। संवाद