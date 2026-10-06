फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Shops adorned with chunris, kalash pots, and coconuts; Navratri shopping begins.

Mahendragarh-Narnaul News: चुनरी, कलश और नारियल से सजी दुकानें, नवरात्र की खरीदारी शुरू

Tue, 06 Oct 2026 02:51 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Shops adorned with chunris, kalash pots, and coconuts; Navratri shopping begins.

विज्ञापन
महेंद्रगढ़। नवरात्र को लेकर शहर के बाजारों में कारोबारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूजन सामग्री, नारियल, चुनरी, माता की पोशाक, कलश, रोली, मौली, धूप-बत्ती और दूसरे धार्मिक सामान की दुकानें सजने लगी हैं। जगह-जगह दुकानदारों ने नवरात्रों से जुड़े सामान के स्टॉल भी लगाने शुरू कर दिए हैं।
ग्राहकों की मांग को देखते हुए दुकानदार इस बार पहले से ही पर्याप्त मात्रा में स्टॉक जमा करने में जुटे हैं। दुकानदार संजय नांगलिया ने बताया कि बाजार में इत्र 20 से 250 रुपये तक, कन्याओं के लिए प्लास्टिक के गिफ्ट 10 से 40 रुपये तक और शृंगार का सामान 10 से 100 रुपये तक में बिक रहा है।
विज्ञापन

नाथद्वारा से आ रही माता की पीतल की मूर्तियां 50 से 800 रुपये तक में मिल रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नवरात्रों में शहर की सभी दुकानों पर कुल मिलाकर करीब 10 लाख रुपये का कारोबार होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि नवरात्र में पूजन सामग्री की मांग सामान्य दिनों के मुकाबले काफी बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए थोक कारोबारियों से सामान की एडवांस बुकिंग की जा रही है। शहर में पूजन सामग्री और दूसरे सामान की ज्यादातर आपूर्ति चितोड़गढ़ से हो रही है।

नवरात्रों में सबसे ज्यादा मांग नारियल, चुनरी, माता की पोशाक, पूजा की थाली, कलश और दूसरी पूजन सामग्री की रहती है। पिछले कुछ दिनों से ग्राहक खरीदारी के लिए बाजार पहुंचने लगे हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि पर्व नजदीक आने के साथ खरीदारी में और तेजी आएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed