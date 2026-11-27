Mahendragarh-Narnaul News: भौतिक विज्ञान विभाग ने हासिल किया प्रथम स्थान
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 10:59 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 10:59 PM IST
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सतनाली। राजकीय महाविद्यालय सतनाली के विद्यार्थियों ने अंतर-जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 25 नवंबर को राजकीय महिला महाविद्यालय नारनौल में आयोजित प्रदर्शनी में भौतिक विज्ञान विभाग ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि रसायन विज्ञान विभाग को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या पुरस्कार मिला। बीएससी अंतिम वर्ष के हर्ष और प्रीति ने भौतिक विज्ञान मॉडल के दम पर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं रसायन विज्ञान की छात्राओं रेखा और प्रीति ने शानदार प्रस्तुति से पुरस्कार जीता। प्राचार्य गुनपाल ने विजेताओं को बधाई देते हुए उनकी उपलब्धि को मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम बताया। संवाद
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