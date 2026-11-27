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कैंप में 25 से अधिक विभागों और संस्थाओं ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी। विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने कानून से जुड़े विषयों पर प्रस्तुतियां दीं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।डॉ. बहल ने कहा कि जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, उनकी आवाज जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सुनता है। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और पीड़ितों को कानूनी सहायता तथा निशुल्क वकील उपलब्ध करवाना प्राधिकरण का दायित्व है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति तक न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है।सीजेएम नीलम कुमारी ने बताया कि कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 और 9813141559 पर संपर्क किया जा सकता है। अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पवारिया ने स्वागत संबोधन दिया।कैंप में कानूनी सलाह, स्वास्थ्य जांच और रक्तदान की सुविधा उपलब्ध रही। रिचा एंड क्राफ्ट के स्टॉल पर हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की गई। इससे लोगों को सरकारी सेवाओं के साथ स्थानीय हस्तकला देखने और खरीदने का अवसर भी मिला।इस अवसर पर जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी अमित चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. विश्वेश्वर कौशिक और जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे।