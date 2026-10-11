सरपंच गांव के श्मशान घाट की सफाई तक नहीं करवा सकते : दुष्यंत

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उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में ऐसा क्या हुआ कि हब का काम रुक सा गया है। हमारे कार्यकाल में बिजली, पानी व सड़कों के कामों ने गति पकड़ी थी, अब विकास थमता दिख रहा है।उन्होंने मनरेगा और जी राम जी पोर्टल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज सरपंच अपने गांव के श्मशान घाट की सफाई तक नहीं करवा सकता। छोटे-छोटे कामों के लिए भी पोर्टल का चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर गांवों के विकास पर पड़ रहा है।इस अवसर पर रविंद्र सागवान, राजकुमार खातोद, विनोद भील, प्रमोद ताखर, विजयपाल प्रधान, संदीप भाखर, सिकंदर गहली, हरचंद तोबड़ा, हजारीलाल लम्बोरा व वीरेंद्र बनिहाड़ी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।