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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   43 people underwent health check-ups at the camp.

Mahendragarh-Narnaul News: शिविर 43 लोगों ने कराई स्वास्थ्य जांच

Mon, 12 Oct 2026 12:27 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:27 AM IST
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43 people underwent health check-ups at the camp.
फोटो संख्या:51- कनीना में सेवा भारती की आरे से निशुल्क जांच ​शिविर में रोगियों की जांच करते चिक
कनीना। सेवा भारती कनीना और उजाला सिग्नस अस्पताल रेवाड़ी की ओर से रविवार को लाला शिवलाल धर्मशाला में निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसमें 43 मरीजों ने स्वास्थ्य जांच करवाई। मरीजों की बीपी, शुगर और ईसीजी की जांच कर दवाइयां भी दी गईं। किडनी रोग विशेषज्ञ डॉ. तरुण यादव और इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. हर्ष ने मरीजों को परामर्श दिया। सेवा भारती के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से हर माह के दूसरे रविवार को शिविर लगाया जा रहा है। आर्य समाज मंदिर में रोजाना निशुल्क प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी चलाया जाता है। इस अवसर पर प्रधान सुरेश शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद
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