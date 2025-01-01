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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   'Go-Sawamani' organized at Buchiawali Goshala.

Mahendragarh-Narnaul News: बुचियावाली गोशाला में लगाई गो सवामनी

Mon, 12 Oct 2026 12:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:25 AM IST
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'Go-Sawamani' organized at Buchiawali Goshala.
फोटो संख्या:60- श्री गोपाल गोशाला बुचियावाली में सवामणी लगाते गोसेवक--स्रोत- आयोजक
महेंद्रगढ़। श्री गोपाल गोशाला बुचियावाली में सुनील कुमार शर्मा व निर्मल शर्मा निवासी बुचौली की ओर से गायों के लिए सवामनी लगाई गई। इस दौरान श्रद्धापूर्वक गायों को दलिया खिलाकर गोसेवा की गई। निर्मल शर्मा ने लोगों से गोसेवा करने की अपील की। गोशाला प्रधान नवीन राव ने बताया कि गोशालाएं बेसहारा गोवंश की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस अवसर पर योगेश शर्मा आईएफएस बी, डॉ. अखिलेश कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। संवाद
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