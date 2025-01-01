Mahendragarh-Narnaul News: बुचियावाली गोशाला में लगाई गो सवामनी

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महेंद्रगढ़। श्री गोपाल गोशाला बुचियावाली में सुनील कुमार शर्मा व निर्मल शर्मा निवासी बुचौली की ओर से गायों के लिए सवामनी लगाई गई। इस दौरान श्रद्धापूर्वक गायों को दलिया खिलाकर गोसेवा की गई। निर्मल शर्मा ने लोगों से गोसेवा करने की अपील की। गोशाला प्रधान नवीन राव ने बताया कि गोशालाएं बेसहारा गोवंश की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस अवसर पर योगेश शर्मा आईएफएस बी, डॉ. अखिलेश कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। संवाद